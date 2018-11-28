ضبط عصابة تزييف «الـ500 ريال» بالرياض.. تعرف على جنسياتهم

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٦) متهمين.

وبيَّن متحدث شرطة العاصمة أن (٣) ثلاثة من المتهمين من الجنسية الكاميرونية ومتهم واحد من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية اليمنية ومواطن وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتم القبض على جميع المتهمين بعد توافر الدلائل على امتهانهم تزييف العملات وبيعها.

وأشار إلى أنه ضبط مبلغ (6000) ريال مزيفة من فئة الخمسمائة ريال بحوزة المتهمين، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

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