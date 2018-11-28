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بيع جزء من برج إيفل.. مَن المشتري وكم المبلغ؟

بيع جزء من برج إيفل.. مَن المشتري وكم المبلغ؟
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تواصل – وكالات:

قال متحدث باسم دار ارتكوريال للمزادات، إن جزءا من الدرج الحلزوني الأصلي لبرج إيفل، أحد أشهر المقاصد السياحية بالعاصمة الفرنسية باريس، بيع في مزاد، الثلاثاء، بثلاثة أمثال سعره المبدئي.

وحاز الفائز بالمزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الشرق الأوسط لم يذكر اسمه، على ذلك الجزء من الدرج المعدني الذي يعود إلى 129 عاماً مضت، بمبلغ 191 ألف دولار أمريكي تقريباً.

ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4.3 متر ووزنه 900 كيلوغرام تقريباً، ويتضمن نحو 25 درجة.

وكان هذا الجزء من الدرج ضمن مجموعة خاصة في كندا، وكان واصلا بين أعلى طابقين في برج إيفل، وهو واحد من 24 جزءاً من الدرج الذي جرى تفكيكه عام 1983 بعد تركيب مصعد بين الطابقين.

ويمكن مشاهدة بقية أجزاء الدرج في مواقع أخرى، مثل حدائق مؤسسة يويشي في اليابان، وقرب تمثال الحرية في نيويورك، وفي ديزني لاند بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان الدرج، الذي بيع الثلاثاء، معروضاً منذ 20 يوماً في ساحة دار المزادات بشارع الشانزليزيه في باريس.

 

قطعة من درج برج إيفل الأصلي

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