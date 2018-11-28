لطلاب الثانوي.. تعرف على شروط الالتحاق في «برنامج التميز» للدراسة بالخارج

تواصل – وكالات:

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” عن فتح باب التسجيل لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي الراغبين بالدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية ضمن “برنامج التميز” شريطة أن تنطبق عليهم عدة شروط.

وبينت المؤسسة في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن “برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة” يعد برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات الأمريكية المرموقة المصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم. وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة ويستمر على مدى سنة واحدة تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني ثانوي وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.

وعن طريقة التسجيل قالت المؤسسة إنه يتم عن طريقالضغط على هذا الرابط، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق باب التسجيل في 30 نوفمبر 2018.

وأوضحت أن هناك عدة مميزات يحصل عليها الطالب في هذا البرنامج من بينها حصوله على ورشة تدريب مكثفة لاختبار SAT لمساعدة الطالب على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة، وكذلك حضوره ورشة متقدمة للتدريب على القيادة وإجراءات التقديم على الجامعات المرموقة، وأيضا حضوره خمس جلسات استشارية فردية يتم من خلالها تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية والسيرة الشخصية لكل طالب، وهذا بالإضافة لحصول الطالب السعودي على منحة في بعثة موهبة في حال حصوله على قبول غير مشروط في جامعة مرموقة.

وعن شروط الالتحاق في البرنامج، بينت المؤسسة أنها كالآتي: