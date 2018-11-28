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ضربة قوية جديدة لمليشيا الحوثي تُسهِّل تحرير صنعاء

ضربة قوية جديدة لمليشيا الحوثي تُسهِّل تحرير صنعاء
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تواصل- وكالات:

أكدت مصادر عسكرية وأخرى قبلية انشقاق الشيخ محمد بن ناجي الغادر شيخ مشايخ خولان الطيال، والقيادي البارز في حزب المؤتمر، عن الميليشيات الانقلابية، ووصوله إلى مناطق الشرعية.

وقالت المصادر، حسب موقع “يمن 24″، الأربعاء، إن شيخ مشايخ خولان الطيال والقيادي البارز في حزب المؤتمر، الشيخ محمد بن ناجي الغادر، انشق عن المليشيات الحوثية وأعلن تأييده للشرعية، ووصل إلى مأرب، أين التقي قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور نائب الرئيس اللواء على محسن الأحمر.

وأوضحت المصادر، أن “انشقاق الغادر، يُبشر بفتح جبهة جديدة في خولان، تسهل اقتحام صنعاء”.

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