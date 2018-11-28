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إذا كنت نحيفاً.. تعرف على أفضل طريقة صحية لزيادة وزنك

إذا كنت نحيفاً.. تعرف على أفضل طريقة صحية لزيادة وزنك
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تواصل – وكالات:

النحافة الزائدة ليست مرغوبة، وقد تكون مؤشراً على ضعف الصحة إذا لم يحصل الجسم على المغذيات الكافية نتيجة الاختيارات الغذائية، وفي بعض الأحيان قد تؤثر سلباً على فرص الحمل للنساء.

لزيادة وزنك بطريقة صحية تناول هذه الأطعمة:

* الحليب مصدر رائع للبروتين والكربوهيدرات والدهون إلى جانب توليفة من الفيتامينات. تناول كوبين من الحليب يومياً لتحصل على 14 غراماً من البروتين، واجعل الأولوية للحليب الذي يحتوي على الدسم.

* تناول الموز يومياً لزيادة الوزن، فهو مصدر غني بالكربوهيدرات والسكر الصحي إلى جانب البوتاسيوم اللازم للعضلات والقلب.

* الشوفان غني بالألياف والبروتين والحديد، وهو ليس طعاماً للتخسيس فقط، وإنما لزيادة الوزن أيضاً بطريقة صحية.

* البيض مصدر هام لفيتامين ب12 وفيتامينات ومعادن أخرى عديدة، ومن المفيد تناوله على الإفطار لزيادة الوزن سواء أكلته مسلوقاً أو مقلياً.

* ألواح الحلوى الغنية بالطاقة مصدر متنوع للمغذيات، فهي تشتمل على الكربوهيدرات والألياف والسكر والبروتين إلى جانب الفيتامينات والمعادن، وتحتوي على جرعة جيدة من السعرات الحرارية، والأفضل اختيار ألواح الطاقة التي تحتوي على التمر.

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