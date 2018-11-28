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«فيس بوك مسنجر» يُتيح إمكانية استرجاع الرسائل قريباً

«فيس بوك مسنجر» يُتيح إمكانية استرجاع الرسائل قريباً
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تواصل – وكالات:

أشارت بوابة التقنيات “تك كرانش” إلى هناك العديد من الأسباب التي قد تدعو المستخدم إلى استرجاع الرسائل بتطبيقات التراسل الفوري، مثل الأخطاء المطبعية السخيفة أو إرسال الرسائل إلى الآخرين دون قصد، ولذلك أطلقت خدمة فيس بوك مسنجر وظيفة استرجاع الرسائل، والمتوافرة بتطبيق “واتس آب” الشهير منذ فترة طويلة.

وأوضحت بوابة التقنيات أن وظيفة استرجاع الرسائل متوافرة في العديد من البلدان مثل بولندا وبوليفيا، وتعمل على الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد وأبل “آي أو إس”، وسوف يتم إتاحتها في جميع بلدان العالم قريبا.

ويمكن للمستخدم استرجاع الرسالة بتطبيق فيس بوك مسنجر من خلال النقر لفترة طويلة نسبياً على الرسالة، عندئذ تظهر قائمة تشتمل على خيار “حذف” وخيار “حذف للجميع”، غير أن هذه الوظيفة محددة بوقت، حيث يقتصر استرجاع الرسائل على أول عشر دقائق، ويظهر للمتلقي إشارة بأن الرسالة قد تم حذفها.

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