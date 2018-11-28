«تنفيذ جدة» تنصف مقيمة من ذوي الإعاقة وتلزم طليقها بسداد 10 آلاف ريال

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قالت مصادر، إن محكمة التنفيذ بجدة أوقفت خدمات مقيم من جنسية عربية، وألزمته بتنفيذ حكم اكتسب القطعية صادر من محكمة الأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع 10 آلاف ريال مؤخر صداق لطليقته.

وأوضحت المصادر، أن المطلقة وهي أيضاً مقيمة تعاني من فقدان السمع والنطق وضعف البصر، وكانت قد رفعت دعوى ضد طليقها تطالبه بمؤخر الصداق، بعدما طلقها عقب إنجابها ابناً منه عمره حالياً 15 عاماً، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأشارت إلى أن محكمة الأحوال الشخصية راعت ظروف المقيمة بتوفير مترجم إشارة ليمكنها من التواصل مع القاضي، لتمهل المحكمة الزوج 5 أيام من تاريخ التبليغ للسداد أو تنفذ في حقه العقوبات المنصوص عليها، ليأتي الحكم من محكمة التنفيذ بإيقاف خدماته.