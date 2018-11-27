مكة.. الإطاحة بـ150 مخالفاً امتهنوا التسول وغسل المركبات (صور)

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تواصل – مكة المكرمة:

أطاحت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة – بمشاركة مندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر بعدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، ضمن حملة وطن بلا مخالف.

وشملت الحملة عددًا من أحياء العاصمة المقدسة، ومواقع تم تحديدها مسبقًا بحيَّيْ الخالدية والعتيببة، وأسفرت عن القبض على (150) من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة من أصحاب الظواهر السلبية، كالتسول وغسل المركبات.

وكانت الحملة قد بدأت بعد الساعة الواحدة من فجر يوم الاثنين، بإشراف ومتابعة من قائد شرطة العاصمة المقدسة، ووجود ميداني لقائد شعبة الضبط الإداري، وامتدت حتى ساعات الفجر من يوم الثلاثاء.

وتولى مندوب شركة الكهرباء تسجيل أرقام عدادات المنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيدًا لرفعها لجهات الاختصاص لتطبيق عقوبة إيواء وتسكين مخالفين، وجرى إعداد المحاضر اللازمة للمضبوطين، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

 

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