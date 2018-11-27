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توقعات بحالات مطرية تجتاح عدة مناطق تبلغ ذروتها الجمعة والسبت

توقعات بحالات مطرية تجتاح عدة مناطق تبلغ ذروتها الجمعة والسبت
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تواصل – الرياض:

توقع معاذ الأحمدي، الخبير في الطقس والمناخ، عدة حالات مطرية قادمة على المملكة، لافتاً إلى أن الحالة الأولى تبدأ من يوم الخميس 29 نوفمبر، وتستمر إلى يوم الأحد 2 ديسمبر، مبيناً أن قوة الحالة ستكون يومي الجمعة والسبت – بمشيئة الله-.

وأضاف الأحمدي: “يتركز المنخفض على الجزء الشمالي تشمل (طريف – حائل – رفحاء)، وأيضاً تكون القوة خصوصاً شمال غرب المملكة نحو منطقة تبوك وسواحلها ومنطقة المدينة المنورة وسواحلها وماحولها محافظة خيبر ومحافظة العلا و محافظة بدر و العيص (ضباء – الوجه – أملج – ينبع البحر وينبع النخل إلى الرايس) وما وقع شرق السواحل قد يمتد التأثير نحو منطقة مكة المكرمة وسواحلها (جدة – رابغ) مجمل الحالة من متوسط إلى غزير قد يكون مصحوباً بالبرديات وتتشكل السيول معها المؤشرات قوية على الساحل بإذن الله تعالى”.

وأشار، بحسب “الرياض”، إلى أن موقع المنخفض يحصر التأثير نحو شمال وشمال غرب المملكة يتفاعل معه البحر الأحمر ولايستبعد الكسير من الوجه إلى ينبع، تنشط الرياح الجنوبية (الأزيب) تثير الغبار والأتربة المثارة على الطول ساحل البحر الأحمر وبعض مناطق المملكة، تشمل من الليث إلى الوجه قوة نشاطها على منطقة مكة المكرمة محافظة جدة تقدر بـ 22 كم / س تبدأ من الأربعاء وذروتها الجمعة”.

 

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