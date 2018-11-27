شرطة الرياض تداهم مواقع تزوير بطاقات الاتصالات وتضبط آلاف الشرائح (فيديو)

تواصل – الرياض:

داهمت شرطة منطقة الرياض عددا من المواقع المشبوھة المستخدمة لإيواء عمالة مخالفة، امتھنت تزوير بطاقات الاتصال، ضمن الحملة الأمنية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

كما داھمت قوات الأمن مرآبا للسیارات حولته العمالة المخالفة لموقع لتزوير شرائح الاتصال، وضبطت الشرطة عدد من المخالفین، حیث تم ضبط أحدھم لدى محاولته الھرب من نافذة إحدى الشقق المستخدمة للتزوير التي تمت مداھمتھا، كما تم ضبط خادمتین ھاربتین من كفیلیھما بأحد المواقع.

وضبط رجال الأمن لدى مداھمتھم خمسة مواقع بها آلاف الشرائح المزيفة، ووثائق لبصمات مأخوذة مسبقاً لأشخاص غادروا المملكة، وأجھزة تبصیم لاعتماد الشرائح المزيفة، وآلات طباعة، وأجھزة لقراءة الشرائح، وأجھزة كمبیوتر مخزنا بداخلھا صور لھويات وبصمات مواطنین ومقیمین لاستخدامھا في التزوير.