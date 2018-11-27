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«صحة المدينة» توضح تطورات حالة «طفلة مستشفى أُحد»

«صحة المدينة» توضح تطورات حالة «طفلة مستشفى أُحد»
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة أنه إشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة لطفلة ترقد في مستشفى أُحد بالمدينة المنورة منذ أربعة أشهر، تود إدارة “مستشفى أُحد” التوضيح للعموم أن الطفلة تعاني (متلازمة تشارج).

وأشارت إلى أنها تُعد من أصعب المتلازمات الوراثية، كما تعاني تشوهات عدة في الجهاز التنفسي والقلب وحاسة البصر، وهذه تؤدي إلى اضطراب في الوظائف الحيوية للجسم، مثل: التنفس، البلع والتأخر التنفسي والحركي بشكل عام.

وأضافت “صحة المدينة” أنه عادة تحتاج الحالات المماثلة إلى العديد من التدخلات الجراحية، والمكوث فترة طويلة في المستشفى.

وأشارت إلى تحويل الطفلة إلى مستشفى أُحد المدينة المنورة من أحد المستشفيات وهي في عمر أسبوعين، وكانت على جهاز التنفس؛ وذلك لوجود تشوهات في الفتحات الخلفية للأنف (انسداد عظمي كامل)، وهي جزء من المتلازمة.

وأكدت أنه تم إجراء العملية لها بعد عمل كامل الفحوصات، مع العلم بأنها ليست هي العلاج الوحيد لجميع ما تعانيه الطفلة في الجهاز التنفسي، ونتيجة العملية كانت جيدة، ولكن الوضع العام لمثل هذه المتلازمة يتطلب وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وقد قُدم لها كامل الرعاية الطبية المطلوبة، وبناء على طلب ذويها تم تحويلها لمستشفيات عدة للمتابعة لحالتها العامة، ولم يتم قبولها، مع العلم بأن وضع الطفلة الصحي يتطلب مكوثها فترة طويلة في العناية المركزة.

وأكدت إدارة مستشفى أُحد العام والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اهتمامها البالغ بحالة الطفلة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لها أثناء مكوثها في العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى، متمنين لها الشفاء العاجل.

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