«الضمان الصحي» يوضح استثناءات المطالب المالية في وثيقة التأمين

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أصدر مجلس الضمان الصحي توضیحا بشأن الحالات التي تستثنى من تغطیة المطالبات المالیة في وثیقة التأمین، مطالبا في الوقت ذاته جمیع المؤمن لھم بضرورة الحرص على استیفاء حقوقھم في الحصول على جمیع المنافع المنصوص علیھا وفق جدول الوثیقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك، في بیان رسمي الیوم الثلاثاء، أن وثیقة منافع التأمین الصحي استثنت تغطیة المطالبات المالیة لعدد من الحالات، مثل تلك التي تنشأ عن الإصابات المتعمدة التي يسبّبھا الأشخاص لأنفسھم.

وأضاف أن من الحالات المستثناة أيضا تلك الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استخدام بعض الأدوية أو المنشطات أو المھدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولیة أو المخدرات، كما ھو الحال بالنسبة للجراحات التجمیلیة، إلا إذا استدعتھا إصابة جسدية عارضة غیر مستثناة بالوثیقة، كما تُستثنى التكالیف الخاصة بزراعة الأسنان أو الجسور الثابتة أو التقويم، باستثناء تلك التي تنتج عن حوادث.

وأكد المعارك أن شركات التأمین الصحي ملزمة بتغطیة جمیع المنافع التي نصّت علیھا وثیقة الضمان الصحي التعاوني، والتي تشمل جمیع مصاريف الكشف الطبي والتشخیص والعلاج والأدوية وأي أجھزة أو مواد غیر مستثناة، وفقاً لجدول الوثیقة، مبینا أن الوثیقة لا تتعھد بتغطیة تكالیف علاج الوسائل السابقة لمرحلة الحمل، المتمثلة في الإخصاب الصناعي أو المنشطات وعلاجات العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصیب الاصطناعي.

وأشار إلى أن الوثیقة تغطي جمیع تكالیف متابعة الحمل والولادة بعد التدخل العلاجي، إضافة إلى تغطیة معالجة أمراض الأسنان واللثة، بحد أقصى 2000 ریال، فإنھا تستثني خارج التغطیة المالیة تكالیف عملیات تقويم وتجمیل الأسنان واستحداث الأطقم الصناعیة للأسنان.

وأضاف المعارك: “يستثنى كذلك من التغطیة التأمینیة: أي علّة أو إصابة تنشأ كنتیجة مباشرة لمھنة الشخص، وحالات زراعة الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زراعة الأعضاء الاصطناعیة البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم بشكل كلي أوجزئي، إضافة لاستثناء معالجة الأمراض التناسلیة التي تنتقل بالاتصال الجنسي، ومعالجة البثور (حب الشباب) وحالات تساقط الشعر أو الصلع، وحالات الضعف أو التشوه المتعارف علیھا طبیاً الخلقي، إلا إذا كانت تشكل خطورة على حیاة المؤمن له”.

وشدد على أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بتوفیر التأمین الصحي لجمیع العاملین لديه وأفراد أسرھم (سعوديین – غیر سعوديین)، مطالبا جمیع المؤمن لھم بضرورة الحرص على استیفاء حقوقھم في الحصول على جمیع المنافع المنصوص علیھا وفق جدول الوثیقة، مشیرا إلى أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثیقة تأمین صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثیقة.