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وفاة «البرقان» لاعب الهلال السابق بعد صراع مع المرض

وفاة «البرقان» لاعب الهلال السابق بعد صراع مع المرض
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تواصل – فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله لاعب الهلال السابق سلطان البرقان، مساء اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض.

وتصدر هاشتاق وفاة سلطان البرقان، اهتمامات رواد تويتر ونعى عدد من المشاهير وفاة اللاعب، ووصفوه بالخلوق لاعباً ومحللاً في إستديوهات التحليل التلفزيوني.

وكتب تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته… صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله”.

فيما غرد الإعلامي حمد الصويلحي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الغالي سلطان البرقان وغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفُ عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارزقه جناتك جنات نعيم بغير حساب ولا سابق عذاب”.

فيما قال الإعلامي الرياضي، عادل التويجري: “اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأدخله فسيح جناتك”.

من جانبه، قال المحاضر في الإعلام الرياضي، عادل عصام الدين: “وداعاً للمحور الدفاعي الخلوق، الذي تألق خارج الملعب بعد اعتزاله كمحلل في إستديو التحليل التلفزيوني.. رحم الله سلطان البرقان”.

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