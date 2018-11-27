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حساب المواطن يوضح آلية تسجيل «المطلَّقات» للحصول على الدعم

حساب المواطن يوضح آلية تسجيل «المطلَّقات» للحصول على الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى حساب خدمة العملاء لبرنامج حساب المواطن على “تويتر” عدة أسئلة بشأن المطلقات وكيفية حصولهن على الدعم وتسجيلهن في البرنامج.

إحدى المطلقات قالت في سؤالها: “أحاول أن أسجل في حساب المواطن ويقول لي: بياناتك خطأ.. أرجو معرفة المشكلة والمساعدة”.

ورد البرنامج قائلاً: “لا بد من تطابق الحالة الاجتماعية المدخلة في البوابة الإلكترونية مع الأحوال المدنية”.

فيما قالت مواطنة أخرى: “أنا مطلقة وطليقي سجل ابنتي معه في حساب المواطن؛ وهو لا يصرف عليها؛ ما المفروض فعله لتسجيل ابنتي معي؟ “.

وجاء الرد: “بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

وفي سياق متصل، قالت إحدى المطلقات في استفسارها: “عندي 3 أبناء وأنا معلمة هل يطلع لأولادي حساب المواطن؟ “.

وأجاب حساب المواطن: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية منهنا“.

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