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توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية وغبار على معظم المناطق خلال هذه الفترة

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية وغبار على معظم المناطق خلال هذه الفترة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تشمل معظم مناطق المملكة، تبدأ من الخميس إلى يوم الأحد المقبل – بمشيئة الله -.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ يوم الخميس وحتى يوم السبت القادم على مكة المكرمة، والطائف، والكامل، وأضم، وتربة، والخرمة، ورنية، في حين تبدأ من يوم الجمعة على جدة، ورابغ، وثول، والليث، وخليص، وكذلك هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، والعلا، والعيص، ومهد الذهب، والحناكية، واليتمة، والأكحل، ووادي الفرع، فيما تبدأ ذات التوقعات من يوم الجمعة المقبل على ينبع، وبدر، والرايس، والأجزاء الساحلية.

وشملت توقعات الهيئة، أيضاً من الخميس إلى السبت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، وتيماء، وحقل، وضبا، والوجه، وأملج، والأجزاء الساحلية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ من الخميس القادم إلى الجمعة على سكاكا، ودومة الجندل، وطبرجل، والقريات.

كذلك من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الخميس إلى يوم الجمعة على عرعر، ورفحا، وطريف، وحائل، وبقعاء، والحائط، والغزالة، وتوقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ من يوم الخميس إلى السبت على عنيزة، والرس، وبريدة، والبكيرية، والمذنب، والبدائع، كما تشمل الحالة المطرية المنطقة الوسطى والأجزاء الغربية وعفيف والدوادمي، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وحفر الباطن، والقيصومة.

وأشارت توقعات الهيئة إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ من يوم الخميس إلى يوم السبت على منطقة الباحة، تشمل : الباحة، بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة، والمراكز التابعة لها، وأمطار متوسطة على منطقة عسير تشمل أبها، خميس مشيط، محايل، بيشة، النماص، المجاردة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، كذلك هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان تشمل، فيفا، العارضة، الخوبة، هروب، صبيا، صامطة، بيش، الطوال، الدرب، والأجزاء المجاورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لمنطقة جيزان.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.

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