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خالد بن سلمان: الضغط العسكري على ميليشيا الحوثي يدفعهم للسلام

خالد بن سلمان: الضغط العسكري على ميليشيا الحوثي يدفعهم للسلام
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تواصل – الرياض:

قال الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى واشنطن، الثلاثاء، إن التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي أفضل طريقة لدفعهم للسلام.

وقال سفير المملكة في واشنطن في حسابه على “تويتر”: “بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف”.

وأضاف أن الضغط المتواصل على الميليشيات الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أكد أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة.

وقال الإرياني، في تغريدة على “تويتر”، إن السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مبدياً ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي؛ مارتن غريفثس، لإقناع الانقلابيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.

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