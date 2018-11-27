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بحضور محافظ الحريق.. اجتماع لمناقشة الاستعدادات لمهرجان الحمضيات الثالث (صور)

بحضور محافظ الحريق.. اجتماع لمناقشة الاستعدادات لمهرجان الحمضيات الثالث (صور)
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تواصل – بندر فهد المسعود:

عقدت لجنة مهرجان الحمضيات الثالث في محافظة الحريق اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 3 / 1440هـ بمقر المحافظة برئاسة محافظ الحريق محمد بن عبدالعزيز الثاقب، وبحضور خالد بن معلا الشريف مدير إدارة تنمية المحافظات بالغرفة التجارية بالرياض.

وأوضح عبدالعزيز بن ناصر الهضيبي، رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان، أن اللجنة التي سوف تتولى تنظيم هذا المهرجان لهذا العام وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان ناقشوا العديد من النقاط ومنها:

1. تحديد مدة فعاليات المهرجان لأسبوع بدءاً من يوم الأربعاء 19 / 4 / 1440هـ.
2. تكليف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الحريق بالفحص على منتجات الحمضيات قبل بيعها.
3. مناقشة طريقة عرض منتجات المشاركين والعبوات المناسبة للمتسوقين.
4. الفعاليات المصاحبة للمهرجان.
5. تكليف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الحريق بتسجيل المزارعين الراغبين بالمشاركة في بالمهرجان.

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