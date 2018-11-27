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المعهد التقني للخطوط الحديدية يعلن بدء التقديم بمشروع قطار الحرمين

المعهد التقني للخطوط الحديدية يعلن بدء التقديم بمشروع قطار الحرمين
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تواصل – الرياض:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية عبر موقعه الإلكتروني بدء التقديم ببرنامج مشروع قطار الحرمين (شركة رينفي).

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى؛ وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودياً.
2 – أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.
3 – أن يكون عمر المتقدم بين 20 و30عاماً.
4 – مستوى اللغة الإنجليزية (يجب أن يكون بحد أدنى B2 حسب معيار CEFR أو 5 في معيار اختبار الآيلتسIELTS – تنويه: يوجد اختبار تحديد مستوى إنجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط).
5 – أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
6 – أن لا يقل الطول عن 160 سم، ولا يزيد عن 190 سم.
7 – أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائقاً طبياً.
8 – أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

ونبه معهد الخطوط الحديدية إلى ما يلي:

– قناة التواصل الوحيدة هي عبر البريد الإلكتروني المدخل أثناء تعبئة البيانات فقط.

– سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم المتطلبات برسالة عبر البريد الإلكتروني بموعد اختبار القبول (بعد انتهاء الفرز).

الطلبات:
1 – أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
2 – أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل – مختومة) وصورة منها.
3 – في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.
4 – في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/19هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/03هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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