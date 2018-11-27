بعد تأهيلهم.. «التحالف» يسلّم اليمن 15 طفلاً جنّدهم الحوثي

تواصل – الرياض:

بدأ التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، بإجراءات إعادة (15) طفلاً جنّدتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية كمقاتلين في المعارك مع قوات الشرعية.

وقال التحالف العربي، في بيان له، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستمر في تجنيد الأطفال وتعرّضهم للهلاك وإعادة الأطفال المجندين بتسليمهم للحكومة الشرعية بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي.

وأكد التحالف أن الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتمامات قوات التحالف وقوات التحالف، حيث قامت بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم بعد تأهيلهم.