بعد تأهيلهم.. «التحالف» يسلّم اليمن 15 طفلاً جنّدهم الحوثي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا

«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

بعد تأهيلهم.. «التحالف» يسلّم اليمن 15 طفلاً جنّدهم الحوثي

بعد تأهيلهم.. «التحالف» يسلّم اليمن 15 طفلاً جنّدهم الحوثي
0

تواصل – الرياض:

بدأ التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، بإجراءات إعادة (15) طفلاً جنّدتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية كمقاتلين في المعارك مع قوات الشرعية.

وقال التحالف العربي، في بيان له، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستمر في تجنيد الأطفال وتعرّضهم للهلاك وإعادة الأطفال المجندين بتسليمهم للحكومة الشرعية بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي.

وأكد التحالف أن الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتمامات قوات التحالف وقوات التحالف، حيث قامت بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلّمتهم إلى أهاليهم بعد تأهيلهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«آل عمر» تكشف لـ«تواصل» تفاصيل مبادرة مناهضة السلوك السلبي للأطفال

«آل عمر» تكشف لـ«تواصل» تفاصيل مبادرة مناهضة السلوك السلبي للأطفال

هجوم حوثي كبير على مدينة يمنية.. ينتهي بكارثة للميليشيات

هجوم حوثي كبير على مدينة يمنية.. ينتهي بكارثة للميليشيات

تقرير حقوقي: مقتل 28 ألف طفل في سوريا منذ 2011

تقرير حقوقي: مقتل 28 ألف طفل في سوريا منذ 2011

«الصحة» توجه نصائح للأمهات لحماية الأطفال من المخاطر المنزلية

«الصحة» توجه نصائح للأمهات لحماية الأطفال من المخاطر المنزلية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>