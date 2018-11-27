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«ساما» توقف نشاط شركتي تأمين مخالفتين.. وتطالب المستفيدين بهذا الإجراء

«ساما» توقف نشاط شركتي تأمين مخالفتين.. وتطالب المستفيدين بهذا الإجراء
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تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، منع شركة “التكافل الوطني وكلاء تأمين” من ممارسة نشاط بيع أو تجديد أو إجراء أي إضافة على أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، ومنع شركة “فرسان لوكالة التأمين المحدودة” من بيع أو تجديد أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين ابتداءً من تاريخ 19/ 3/ 1440هـ الموافق 27/ 11/ 2018م.

وقالت المؤسسة: قرار المنع جاء بسبب ارتكاب الشركتين عدداً من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأضافت: الرفع عن المنع لن يتم حتى يثبت لها تصحيحهما لأوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركتين في ذلك، وفي حالة عدم تجاوب أي من الشركتين؛ تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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