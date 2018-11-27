«المرور» يعلن بدء تطبيق غرامات جداول المخالفات.. التفاصيل كاملة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق الغرامات الواردة في جداول المخالفات التي نصت عليها المادة (٦٨) من نظام المرور، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإلكترونية.

وكشف المرور تفاصيل المخالفات والعقوبات والغرامات المستحقة عليها؛ وفقاً للنظام، من حيث تجاوز السرعة أو عدد الركاب أو أخطاء القيادة على الطريق.

ونصت المادة الثانية والستون على أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو كان مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح المرور، أن جدول المخالفات رقم (3) نص على تطبيق الغرامة المالية (300 – 500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد حذرت في وقت سابق من بعض السلوكيات الخاطئة أثناء قيادة المركبات، التي يترتب عليها إزعاج المواطنين ومخالفة الآداب العامة، كما أنها تُعد مخالفة مرورية تعرض صاحبها للإجراءات النظامية.