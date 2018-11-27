الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المسند» يكشف حقيقة انتشار الذئاب في القصيم

«المسند» يكشف حقيقة انتشار الذئاب في القصيم

المملكة توضح حقيقة وجود قوات عسكرية لها في سوريا

المملكة توضح حقيقة وجود قوات عسكرية لها في سوريا

«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا

«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

«المرور» يعلن بدء تطبيق غرامات جداول المخالفات.. التفاصيل كاملة

«المرور» يعلن بدء تطبيق غرامات جداول المخالفات.. التفاصيل كاملة
0
تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق الغرامات الواردة في جداول المخالفات التي نصت عليها المادة (٦٨) من نظام المرور، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإلكترونية.

وكشف المرور تفاصيل المخالفات والعقوبات والغرامات المستحقة عليها؛ وفقاً للنظام، من حيث تجاوز السرعة أو عدد الركاب أو أخطاء القيادة على الطريق.

ونصت المادة الثانية والستون على أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو كان مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح المرور، أن جدول المخالفات رقم (3) نص على تطبيق الغرامة المالية (300 – 500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد حذرت في وقت سابق من بعض السلوكيات الخاطئة أثناء قيادة المركبات، التي يترتب عليها إزعاج المواطنين ومخالفة الآداب العامة، كما أنها تُعد مخالفة مرورية تعرض صاحبها للإجراءات النظامية.

4

7

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ساما» توقف نشاط شركتي تأمين مخالفتين.. وتطالب المستفيدين بهذا الإجراء

«ساما» توقف نشاط شركتي تأمين مخالفتين.. وتطالب المستفيدين بهذا الإجراء

«المرور»: استخدام منبه المركبة بشكل مزعج يعد مخالفة

«المرور»: استخدام منبه المركبة بشكل مزعج يعد مخالفة

«المرور» يوضح عقوبة إساءة استعمال «البوري»

«المرور» يوضح عقوبة إساءة استعمال «البوري»

«الصحة» تضبط مخالفات بمراكز الحجامة في الرياض (صور)

«الصحة» تضبط مخالفات بمراكز الحجامة في الرياض (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>