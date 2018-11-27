ضبط مصنع خمور تديره عمالة وافدة بالرياض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع شرطة المنطقة، مصنعاً للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن هيئة مدينة الرياض تلقت بلاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عملها، وقامت بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة.

وأضاف محمد السبر أنه وُجد بداخل المصنع، أدوات تصنيع الخمور، وكميات كبيرة من الخمور، وقد جرى ضبطها وإتلافها من قبل الجهة المختصة.