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«إل جي» تهدد عمالقة الهواتف.. براءة اختراع لجهاز بـ16 كاميرا

«إل جي» تهدد عمالقة الهواتف.. براءة اختراع لجهاز بـ16 كاميرا
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تواصل – وكالات:

كانت شركة “أبل” الأمريكية سباقة في إطلاق نظام الكاميرا المزدوج، قبل أن تطرح “هواوي” الكاميرا الثلاثية، أما شركة “إل جي” الكورية الجنوبية، فتستعد الآن لإبهار المستخدمين بابتكار ثوري جديد.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية؛ فإن الشركة قدمت براءة اختراع لهاتف ذكي يضم 16 عدسة في الكاميرا الخلفية من أجل تصوير عالي الدقة وأكثر واقعية.

ويبدو أن تاريخ تقديم براءة الاختراع قديم؛ إذ يعود إلى عام 2014، لكن لم يكشف عن تفاصيله إلا مؤخراً.

وتقول التفاصيل إن الهاتف سيأتي بتصميم مختلف، بحيث يكون قادراً على احتواء 16 عدسة للتصوير، على أن يتم ترتيبها بشكل 4×4؛ وهو ما سيمكن الكاميرا من التقاط صور من زوايا عديدة في وقت واحد.

وستتيح هذه الميزة كذلك التقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد، مع إمكانية تعديل وحذف الوجوه والأشياء غير المرغوب فيها بسهولة وبدقة عالية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الشركة الكورية الجنوبية تتطلع لتحسين خدمات كاميراتها في هواتفها القادمة، مشيرة إلى أنه من غير الواضح موعد طرح هذه التقنية الجديدة، وفي أي هاتف سيتم اعتمادها.

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