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أول سيلفي للمسبار «إنسايت» من على المريخ

أول سيلفي للمسبار «إنسايت» من على المريخ
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تواصل – وكالات:

أرسل المسبار “إنسايت” التابع لوكالة ناسا مساء الاثنين، أول صورة سيلفي له بعد أن حط بسلام على سطح المريخ، ونشرتها الوكالة على صفحتها بموقع تويتر.

وعلقت ناسا على الصورة قائلة، على لسان المسبار: “ثمة جمال هادئ هنا.. نتطلع قدماً لاستكشاف بيتي الجديد”.

وكان إنسايت أرسل أول صورة من كوكب المريخ تمثل سطح الكوكب في منطقة سهلية حددها علماء ناسا مسبقاً، وتبعد حوالي 6 كيلومترات عن موقع هبوط المسبار كيوريوستي.

وكان إنسايت، البالغ وزنه 360 كيلوغراماً أطلق إلى الكوكب الأحمر بواسطة الصاروخ “أطلس 5” في رحلة استغرقت 6 شهور، قطع خلالها 482 مليون كيلومتراً.

ومن المتوقع أن تستغرق مهمة المسبار إلى المريخ عامين أرضيين أو عاماً مريخياً، سيقوم خلالها بدراسة أعماق المريخ، ورصد الحرارة على سطح الكوكب، بالإضافة إلى دراسة الهزات الزلزالية.

وستساعد المعلومات على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.

يُشار إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية بدأت أولى رحلاتها لاستكشاف المريخ في الستينيات، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.

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