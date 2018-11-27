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الدفاع المدني: وفاتان واحتجاز 694 شخصاً وإجلاء 79 أسرة حصيلة أسبوع من الأمطار

الدفاع المدني: وفاتان واحتجاز 694 شخصاً وإجلاء 79 أسرة حصيلة أسبوع من الأمطار
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تواصل – الرياض:

كشف تقرير للمديرية العامة للدفاع المدني عن إجمالي الحوادث التي باشرتها الفرق التابعة لها، نتيجة الأمطار والسيول التي شهدتها مناطق المملكة المختلفة خلال الفترة من الأحد 10/3/1440هـ وحتى صباح الاثنين 18/3/1440هـ.

وبيَّن التقرير أن فرق الدفاع المدني باشرت خلال الفترة المذكورة 694 حالة احتجاز، وتضرر 322 مركبة، وحالتي وفاة، و3 حالات إصابة، بالإضافة إلى إجلاء 359 شخصاً يمثلون 79 أسرة إلى مراكز إيواء.

وجاءت المنطقة الشرقية في المقدمة بـ443 حالة احتجاز و172 مركبة متضررة، ثم مكة المكرمة بـ 136 حالة احتجاز و48 مركبة متضررة، بالإضافة لحالة وفاة وإصابتين وإيواء 49 أسرة تضم 192 شخصاً.

وذكر التقرير أنه تمت مباشرة 10 حالات احتجاز و23 مركبة متضررة في الرياض، و51 حالة احتجاز و20 مركبة متضررة وإصابة واحدة وإيواء 93 شخصاً في منطقة القصيم، فيما تسببت أمطار عسير في وفاة شخص.

 

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