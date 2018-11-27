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«قروبات واتس آب» تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

«قروبات واتس آب» تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها
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تواصل- وكالات:

كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفوري واتس آب تختبر حالياً ميزة جديدة تسمح لمستخدمي iOS ببدء مكالمة فيديو جماعية من الدردشات بشكل مباشر، وذكر موقع WeBetaInfo الأمريكي المتخصص في أخبار واتس آب، أن الخدمة بدأت في اختبار الميزة لمستخدمي iOS بالفعل.

وفى الوقت الحالي، يحتاج مستخدمو أندرويد وiOS أولاً إلى بدء مكالمة مع شخص واحد ثم إضافة أعضاء آخرين لبدء الدردشة الجماعية، ومع ذلك، قد يتغير ذلك قريباً لمستخدمي iOS، حيث يضيف أحدث إصدار تجريبي من واتس آب على نظام التشغيل iOS زر “‘Group Call” جديد في الدردشات الجماعية.

ويؤدى الضغط على الزر إلى فتح قائمة أعضاء المجموعة، للاختيار من بينها لبدء المكالمة الجماعية، ويشير التقرير أيضاً إلى أنه لا يمكن تحديد سوى أعضاء المجموعة الذين تم حفظ أرقامهم في دليل الهاتف، وهذا يعنى أن أعضاء المجموعة الذين لا يتم حفظ أرقامهم في دفتر عناوين الهاتف لن يتمكنوا من المشاركة في مكالمة المجموعة باستخدام الميزة الجديدة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن للشخص اختيار 3 مشاركين فقط، وبالتالي، يمكن لأربعة أعضاء المشاركة في مكالمة المجموعة باستخدام هذه الميزة، وسيكون لدى المستخدمين خيار إجراء مكالمات صوتية وفيديو، ومن المرجح أن يتوفر التحديث الأخير على App Store في الأسابيع المقبلة.

وتتضمن الإصلاحات الأخرى التي قد يجلبها التحديث حل مشكلة توقف ملفات GIF عن العمل، وصعوبة تنزيل أو إرسال الملصقات، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالبحث عن الدردشات أو جهات الاتصال أو الرسائل، كما أنه سيوفر حلاً للمشكلات التي تواجهها نتيجة وجود خطأ غير مقصود في ردود الفعل اللمسية.

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