إطلاق نظام «رصد».. اعرف سعر الدواء وصلاحيته إلكترونيًّا

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن نظام التتبع الإلكتروني “رصد” الذي أطلقته الهيئة يهدف إلى تتبع المستحضرات الصيدلانية الكترونياً في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يضمن توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها وصلاحيتها.

وبينت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنه ومن خلال مسح الباركود الخاص بنظام التتبع الإلكتروني “رصد” يمكن معرفة 4 أشياء هامة عن المستحضرات وهي : ( هل تم التحذير منها؟ والتسجيل، وتاريخ الانتهاء، والسعر).

ويسهم نظام “رصد” في الحد من تداول المستحضرات المغشوشة، وتوفير الأدوية ومعرفة أماكن تواجدها، إضافةً إلى تحقيق السلامة الدوائية من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة أو الموقوفة، وتوفير بيانات المستحضرات المتداولة في السوق.

وكان وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد دشن أمس نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد)، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك في فندق الخزامى بالرياض.