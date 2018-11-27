ديزل وكهرباء.. دولة آسيوية تُسير أول أسطول من الحافلات الهجين

تواصل – وكالات:

تُسير سنغافورة بدءاً من ديسمبر المقبل أول 10 حافلات هجين تعمل بالديزل والكهرباء في أسطول مؤلف من 50 سيارة، كجزء من الجهود الوطنية لجعل الحافلات العامة أكثر ملائمة للبيئة.

وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) – التي تصدر باللغة الإنجليزية ومقرها سنغافورة – أن التجارب الخاصة بحافلات الهجين، والتي أجريت مؤخراً، أثبتت أنها تحقق وفورات في الوقود تصل إلى 40%، بالإضافة إلى خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات.. وكانت إحدى الشركات العالمية قد فازت بعقد قيمته 30 مليون دولار لتوريد السيارات في أكتوبر من العام الماضي.

ونوهت بأنه تم تجهيز الحافلات الهجينة بالعديد من المزايا التي تعود بالفائدة على كل من الركاب والسائقين لجعل مهمة القيادة سهلة وتجربة المسافرين أكثر متعة، وتشجع المزيد من الناس على ركوب وسائل النقل العام.. موضحة أنه في الهجين وعند استخدام الفرامل يعمل المحرك الكهربائي كمولد لاسترداد الطاقة الحركية، التي يتم تخزينها في البطاريات كطاقة كهربائية.