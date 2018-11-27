جامعة الملك سعود تعلن عن خبر سار لطلابها

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أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب والطالبات المنتظمين بالفصل الدراسي الأول لعام 1439/1440 هـ، بعد غدٍ الخميس، وذلك عن شهر نوفمبر.

وقال الدكتور باسل بن عبدالله السدحان عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، اليوم الثلاثاء، إن مبلغ المكافآت تجاوز 43 مليون ريال.

وتعد جامعة الملك سعود واحدة من أفضل 200 جامعة حول العالم وفقا للتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم في عام 2013 وعام 2014، وأعطى “كيو إس” جامعة الملك سعود المرتبة 197 كأفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم.