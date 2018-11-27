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طيار يتجاوز وجهته لسبب طريف

طيار يتجاوز وجهته لسبب طريف
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تواصل-وكالات:

قال مسؤولو السلامة الجوية في أستراليا، اليوم، إن طائرة صغيرة تجاوزت مقصدها بمسافة 50 كيلومتراً تقريباً، بعدما غلب النوم قائد الطائرة في قمرة القيادة.

وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متن طائرة شحن تابعة لشركة فورتكس اير، التي كانت متوجهة من مدينة ديفونبورت في تاسمانيا إلى جزيرة كينج، الواقعة بين تسامانيا والبر الرئيسي الأسترالي في الثامن من نوفمبر الجاري.

ولم يتضح كيف استيقظ الطيار قبل أن يهبط بسلام بالطائرة “بيبر بي أيه -31” ذات المحركين.

وقال مكتب سلامة النقل الأسترالي، الذي يحقق في الواقعة، التي صنفها على أنها قضية “عجز” خلال الرحلة، غلب النوم الطيار، مما أدى لتجاوز الطائرة لجزيرة كينج بمسافة 46 كيلومتراً”.

وأضاف المكتب في بيان أنه سوف يقوم بالتحقيق مع الطيار ومراجعة إجراءات العمل قبل إصدار تقريره النهائي العام المقبل.

قال نيل هانسفورد، مدير شركة للاستشارات في مجال الطيران، إنه ربما كانت الطائرة على وضع الطيران الآلي.

وأضاف لشبكة ايه بي سي الأسترالية” الطائرة سوف تحلق حتى نفاد الوقود، أو في بعض الحالات يجب إغلاق خزانات الوقود، لذلك عندما يتوقف تدفق الوقود سوف تتحطم”.

وأشار إلى أنه من غير المعتاد أن يغلب النوم طيار خلال رحلة قصيرة كهذه تبلغ مسافتها 240 كيلومتراً.

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