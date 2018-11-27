«بر الجوف» تودع 84 ألف ريال في حسابات الأيتام والأسر المكفولة

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أودعت جمعية البر الخيرية بالجوف لمستفيدي كفالة الأيتام، وكذلك مستفيدي كفالة الأسر الفقيرة لشهر ربيع الأول من العام 1440هـ (84.400) ريال لـ(341) يتيماً ويتيمة ولـ(19) أسرة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن المبالغ تم إيداعها صباح اليوم (الثلاثاء) بحسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأشار الخالدي إلى أن إعلان إيداع هذه المبالغ، هو تقدير من الجمعية للمتبرعين وكفلاء الأيتام والأسر، وكذلك تحقيق لمبدأ الشفافية وتعزيزها.

وأهاب الخالدي بالمحسنين وأهل الخير بالمنطقة المشاركة في برنامج كفالة الأيتام وبرنامج الأسر الفقيرة، وذلك امتثالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله»، وأحسبه قال «وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر».