«صدارة» توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بالجبيل، بمسمى (مستشار مالي، ومهندس أول العمليات)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مستشار مالي (Financial Advisor):

– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.

– يفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الشهادات المتخصصة.

– خبرة لا تقل عن 14 سنة.

2- مهندس أول العمليات (Process Engineer I):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو أي مجال هندسي ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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