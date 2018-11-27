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«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه الدورق ذات الحجم (250 مل)، التي ينتجها مصنع الدورق لتعبئة المياه بالمدينة المنورة؛ وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً من دفعات عدة وتواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها المواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من البرومات بـ10 أجزاء في البليون، واتضح من نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه الدورق ذات الحجم (250 مل) تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت “الغذاء والدواء” المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج للمنتج المخالف حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

وستواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

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