مسؤول بـ«وزارة العمل»: 50% من العاطلين في المملكة جامعيون

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا

«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

مسؤول بـ«وزارة العمل»: 50% من العاطلين في المملكة جامعيون

مسؤول بـ«وزارة العمل»: 50% من العاطلين في المملكة جامعيون
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير عام التوطين القطاعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رشيد الكبسي، أن نسبة العاطلين عن العمل تُقدر بنحو 12.9%، مشيراً إلى أنها تبلغ 33% بين الإناث، وتصل إلى 7.5% بين الذكور.

وأكد أن الوزارة تسعى لخفض معدل البطالة إلى 7% عام 2020م، مشيراً إلى أن التحدي كبير جداً، وأن القطاع العام وصل إلى معدل أربعة أضعاف حجمه، ولن يستوعب المزيد من الموظفين، وأن القطاع الخاص سيتحمل مسؤولية توليد الوظائف بحلول عام 2030 وإلا تضاعفت نسبة البطالة إلى 23%.

وأبان الكبسي خلال كلمته في ندوة توطين خدمات التعهيد في منتدى “اكتفاء” الذي نظمته شركة “أرامكو السعودية” أمس الاثنين، أن خريجي الجامعات يشكلون نحو 50% من إجمالي العاطلين عن العمل، وأن 30% منهم يحملون مؤهلات لا تناسب سوق العمل.

وأضاف بحسب “الشرق الأوسط” أن 90% من العاطلين عن العمل يفتقرون إلى الخبرة السابقة، مشيراً إلى أن 75% من الوظائف المعروضة في القطاع الخاص ذات مهارات وأجور متدنية، وأن 1% من منصات التوظيف فقط تعمل بكفاءة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة

«المسند» يتوقع: حالة مطرية جديدة على المملكة تبلغ ذروتها الجمعة

توضيح من سفارة المملكة بشأن أنظمة الدخول للأردن

توضيح من سفارة المملكة بشأن أنظمة الدخول للأردن

المملكة تدين بشدة الهجمات ضد حافلة تلاميذ في العراق ومخيم عمال بالنيجر

المملكة تدين بشدة الهجمات ضد حافلة تلاميذ في العراق ومخيم عمال بالنيجر

وزير الدفاع الأمريكي: علاقتنا مع المملكة استراتيجية

وزير الدفاع الأمريكي: علاقتنا مع المملكة استراتيجية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>