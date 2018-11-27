مسؤول بـ«وزارة العمل»: 50% من العاطلين في المملكة جامعيون

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كشف مدير عام التوطين القطاعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رشيد الكبسي، أن نسبة العاطلين عن العمل تُقدر بنحو 12.9%، مشيراً إلى أنها تبلغ 33% بين الإناث، وتصل إلى 7.5% بين الذكور.

وأكد أن الوزارة تسعى لخفض معدل البطالة إلى 7% عام 2020م، مشيراً إلى أن التحدي كبير جداً، وأن القطاع العام وصل إلى معدل أربعة أضعاف حجمه، ولن يستوعب المزيد من الموظفين، وأن القطاع الخاص سيتحمل مسؤولية توليد الوظائف بحلول عام 2030 وإلا تضاعفت نسبة البطالة إلى 23%.

وأبان الكبسي خلال كلمته في ندوة توطين خدمات التعهيد في منتدى “اكتفاء” الذي نظمته شركة “أرامكو السعودية” أمس الاثنين، أن خريجي الجامعات يشكلون نحو 50% من إجمالي العاطلين عن العمل، وأن 30% منهم يحملون مؤهلات لا تناسب سوق العمل.

وأضاف بحسب “الشرق الأوسط” أن 90% من العاطلين عن العمل يفتقرون إلى الخبرة السابقة، مشيراً إلى أن 75% من الوظائف المعروضة في القطاع الخاص ذات مهارات وأجور متدنية، وأن 1% من منصات التوظيف فقط تعمل بكفاءة.