نقص  «المغنسيوم» خلل صحي خطير.. لا تتجاهله

تواصل – وكالات:

نقص المغنيسيوم من المشاكل الصحية التي يتجاهلها كثير من الناس، وترتبط عدد من المشاكل الصحية بفقدان المغنيسيوم منها: مرض السكري، سوء الامتصاص، الإسهال المزمن، الاضطرابات الهضمية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص المغنيسيوم، كما نشرها موقع “Health Line”.

ما هو نقص المغنيسيوم؟

نقص المغنيسيوم يعرف أيضاً باسم hypomagnesemia، مشكلة صحية غالباً ما يتم تجاهلها، حيث قد لا تظهر علاماتها إلا عندما تصبح نسبة المغنيسيوم منخفضة جداً.

تشنجات العضلات

تشنجات العضلات والارتعاش علامات على نقص المغنيسيوم، ويعتقد العلماء أن هذه الأعراض ناجمة عن تدفق أكبر للكالسيوم إلى الخلايا العصبية، وهو ما يزيد من فرط نشاط الأعصاب العضلية.

وبالرغم من أن المكملات الغذائية قد تخفف من تشنجات العضلات والتقلصات للأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم، فقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن مكملات المغنيسيوم ليست علاجاً فعالاً لتشنجات العضلات عند كبار السن.

الاضطرابات النفسية

هي نتيجة أخرى محتملة لنقص المغنيسيوم، وتشمل هذه الاضطرابات: اللامبالاة، وهي عبارة عن خدر عقلي أو غياب العاطفة وقد يؤدي في أسوأ حالاته إلى الهذيان والغيبوبة، كما ربطت الدرسات بيّن انخفاض مستويات المغنيسيوم مع زيادة خطر الاكتئاب والقلق.

هشاشة العظام

هشاشة العظام هو اضطراب يتميز بضعف العظام وزيادة خطر كسور العظام، ونقص المغنيسيوم هو عامل خطر لحدوث هشاشة العظام، لأنه يخفض مستويات الكالسيوم في الدم، وهي اللبنة الرئيسية للعظام.

التعب المستمر وضعف العضلات

نقص المغنيسيوم قد يسبب التعب المزمن والمستمر أو ضعف العضلات، ومع ذلك، هذه ليست علامات محددة لنقص المغنيسيوم ما لم تصاحبها أعراض أخرى، يعتقد العلماء أن سبب الضعف هو فقدان البوتاسيوم في الخلايا العضلية، وهي حالة مرتبطة بنقص المغنيسيوم.

ارتفاع ضغط الدم

تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن نقص المغنيسيوم قد يعزز ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر قوي لأمراض القلب.

الربو.

أحياناً ما يظهر نقص المغنيسيوم في المرضى الذين يعانون من الربو الحاد بالإضافة إلى ذلك، تميل مستويات المغنيسيوم إلى أن تكون أقل لدى الأشخاص المصابين بالربو أكثر من الأشخاص الأصحاء، حيث يعتقد الباحثون أن نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى تراكم الكالسيوم في العضلات المبطنة للمسالك الهوائية للرئتين، وهذا يسبب انسداد المسالك الهوائية، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

عدم انتظام ضربات القلب

من بين أخطر أعراض نقص المغنيسيوم هو عدم انتظام ضربات القلب، مما قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات أكثر خطورة، مثل السكتة الدماغية أو فشل القلب، ويعتقد العلماء أن عدم توازن مستويات البوتاسيوم داخل وخارج خلايا عضلة القلب قد يكون السبب وراء عدم انتظام دقات القلب، وهي حالة مرتبطة بنقص المغنيسيوم.