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كيف تصنف المنشآت بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة؟.. التوضيح هنا

كيف تصنف المنشآت بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة؟.. التوضيح هنا
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تواصل – الرياض:

قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، إن الإيرادات السنوية وعدد الموظفين، هو الأمر الذي يوضح الفرق بين المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وكيفية تصنيفها.

وأوضح – في حديث لبرنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية” أمس الاثنين- أن المنشأة تصنف كبيرة إذا زاد عدد موظفيها على 250 موظفاً أو تجاوزت إيراداتها 200 مليون ريال، وتعد متوسطة إذا تراوح عدد موظفيها بين (50- 250) موظفاً أو بلغت إيراداتها ما بين (40- 200) مليون، أما الصغيرة فهي التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً وتبلغ إيراداتها 40 مليوناً فأقل، أما التي لديها خمسة موظفين فأقل أو تبلغ إيراداتها 3 ملايين فأقل فتصنف كمنشأة متناهية الصغر.

وأبان أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبلغ نحو 500 ألف منشأة، تمثل 99% من إجمالي المنشآت بالمملكة.

وأشار إلى أن معدل التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يقدر بنحو 63%، لكن نسبة التوطين بها أقل من المعدل المأمول، حيث يقل عدد المواطنين العاملين بتلك المنشآت عن مليون موظف.

 

 

 

 

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