لمتصفحي الإنترنت على هواتف «أندرويد»… أنتم على موعد مع «الإيماءات»

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “جوجل” الأمريكية في طريقها لتوفير تقنية جديدة اقتبستها من منافستها “أبل”، والتي كانت توفرها حصرياً لمستخدمي هواتف “آيفون”.

وأطلقت “جوجل”، وفق موقع “9 تو 5 خوجل”، تقنية جديدة لمتصفحها “جوجل كروم”، والتي كانت متوفرة فقط لمتصفح “سفاري” عبر نظام تشغيل “آي أو إس” على هواتف “آيفون”.وتعمل التقنية الجديدة على تنفيذ أوامر المستخدمين بالإيماءات فقط، ولا يحتاج المستخدم لتحريك الشاشة اللمسية لتنفيذ أي أمر، على “غوغل كروم”.

وستتيح تلك التقنية للمستخدم الرجوع إلى صفحة ما أو إعادة توجيهها بمجرد الإيماء نحو اليمين أو اليسار.

كما أنه يمكن أن تقلب الصفحة إلى أعلى أو أسفل بمجرد الإيماء نحو الأعلى والأسفل.

وتم طرح التحديث الجديد حاليا على نسخة البيتا الخاصة بمتصفح “غوغل كروم”، على أن يتم دعمها في فترة لاحقة على نظام تشغيل “أندرويد باي” الجديد.