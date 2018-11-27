5 طرق للتخلص من نسبة الدهون في جسمك

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إنقاص الوزن ليس أمراً صعباً، فيمكنك الوصول إلى الوزن الذي تحلم به بدون اتباع أنظمة دايت صارمة، ويمكنك تعديل عاداتك اليومية التي قد يكون لها تأثير أكبر على وزنك.. اتبع النصائح والتغييرات التالية في نمط حياتك، وسترى أنك تخسر وزنك وتمنع جسمك من تراكم المزيد من الدهون، بحسب موقع “step to Health”.

طرق طبيعية للتخلص من الدهون:

１- لا تمنع نفسك عن تناول أي نوع من الطعام ولكن قلل الكمية ولا تتبع أي حمية غذائية تنقص وزنك سريعاً وفي فترة زمنية قصيرة، لأن هذه الأنظمة السريعة تنجح في إنقاص الوزن في فترة زمنية قصيرة، إلا أنها لا تساعد في منع الجسم من تراكم كتلة الدهون.

ويحدث ذلك لأنك إذا توقفت عن الأكل، سيحاول جسمك تخزين الدهون لتلبية احتياجاتك من الطاقة وأفضل شيء يمكنك القيام به هو تناول عدة وجبات صغيرة طوال اليوم. من خلال القيام بذلك، سيعرف جسمك أنه يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها ولن تتراكم الدهون.

２- اختر الأطعمة من الطبيعة وابتعد عن الأطعمة المصنعة والمحفوظة لتقليل كتلة الدهون بجسمك. الأطعمة المصنعة مليئة بالدهون والمواد الكيميائية والسكريات والسعرات الحرارية وعندما لا تحرق هذه السعرات الحرارية بسرعة، فإنها تتحول إلى دهون تتراكم في جسمك.

３- ابدأ يومك مع وجبة فطار مغذية، وأثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يومياً أقل عرضة لزيادة الوزن وأكثر نجاحاً في منع تراكم الدهون، لأنك إذا تخطيت وجبة الإفطار فسيبدأ جسمك في تخزين الدهون.

و يجب أن تشمل وجبة الإفطار الخاصة بك المغذيات الثلاثة الرئيسية: الدهون الصحية، البروتين والكربوهيدرات.

４- اختر الصوص الخاص بك بحكمة، وهذه حيلة أخرى لتقليل كتلة الدهون لأن هذه التوابل أو الصوص غير الصحية مثل: الكاتشب والمايونيز تزيد السعرات الحرارية ويمكنك صنع المايونيز الخاص بك في المنزل لأنه سيكون أقل فر في الدهون والسعرات الحرارية.

５- اختيار الزيوت النباتية الطهي بدلاً من السمن الصناعي، ومن أفضل الزيوت النباتية زيت الزيتون.