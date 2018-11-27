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لا تبالغ في تناول البرتقال.. لهذا السبب

لا تبالغ في تناول البرتقال.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

عادةً ما تتمتع فاكهة البرتقال بسمعة عالية الاحترام، فهي مليئة بفيتامين سي المعزز للمناعة، وتقدم العديد من معادن بناء العظام وتقدم جرعة كبيرة من الألياف.

وإذا كنت تأكل عدة برتقالات على مدار اليوم، فإن هذه الفواكه الصحية عادة ما تنتقل من جيدة إلى سيئة، حيث أكد الباحثون خلال الموقع الطبي الأمريكي “LiveStrong”، أن هناك العديد من السلبيات للإفراط في تناول البرتقال، وتشمل:

زيادة في الوزن

البرتقال منخفض السعرات الحرارية مقارنة بالحلوى والرقائق والأطعمة المخبوزة والوجبات الخفيفة الأخرى، لكن هذا لا يجعلها خالية من المشاكل، فإن تناول الكثير من البرتقال يعني أنك ستستهلك سعرات حرارية أكثر مما تعتقد وبالتالي تزيد من الوزن.

الحموضة

النوبات المتكررة من حرقة المعدة، والمعروفة طبيا بمرض الجزر المعدي المريئي، يمكن أن تكون مؤلمة بشكل لا يصدق، ومن المعروف أن الفواكه عالية الحمضية، بما في ذلك البرتقال، تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة.

الإمساك

من المعروف أن الألياف ضرورية للوقاية من الإمساك، والبرتقال يحتوي على الألياف ولكن زيادة تناولك للبرتقال بسرعة يؤدى إلى إبطاء سرعة الأمعاء فيكون البراز قاسياً وجافاً وصعب المرور.

الإسهال والتشنجات البطنية

الإمساك ليس المضاعفات الهضمية الوحيدة التي يمكن أن تواجهها إذا كنت تأكل بانتظام الكثير من البرتقال، لكل هذه الألياف الإضافية قد تؤدي إلى الإسهال بدلاً منه إضافة إلى التشنجات في البطن.

ونصح الباحثون بتناول واحد أو اثنين من البرتقال يومياً، بالإضافة إلى حصص صغيرة من الخضراوات وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف، كما هو مسموح به.

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