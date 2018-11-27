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أمير الشرقية يوجه بإنشاء بوابات إلكترونية بالأنفاق لتفادي الغرق

أمير الشرقية يوجه بإنشاء بوابات إلكترونية بالأنفاق لتفادي الغرق
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تواصل – الشرقية:

وجَّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بإنشاء بوابات إلكترونية للأنفاق، وذلك بالتنسيق مع مرور المنطقة والدفاع المدني.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة تقوم بإعداد الدراسة لهذه البوابات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن التوجيه يهدف إلى إغلاق الأنفاق حال تعرضها للطوارئ من خلال وضع بوابات إلكترونية قبل بداية كل نفق، وذلك لتحويل مسار المركبات إلى المسارات المحلية، تفادياً لوقوع أضرار لأصحاب المركبات.

وأشار إلى أن كمية الأمطار التي شهدتها المنطقة الشرقية أول أمس، بلغت 125 ملم، خلال خمس ساعات فقط، فيما بلغت كمية الأمطار التي تم تصريفها عبر محطات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة أربعة ملايين متر مكعب.

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