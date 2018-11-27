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الجوازات تُدرب منسوبيها لكشف أساليب التزوير الحديثة

الجوازات تُدرب منسوبيها لكشف أساليب التزوير الحديثة
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تواصل – الرياض:

عقدت إدارة مكافحة التزوير دورة تدريبية بعنوان (التعرف على السمات الأمنية في وثائق السفر وتأشيرات الدخول) من قبل المحاضر الخبير في مجال كشف التزوير روبرت شايفر وبمشاركة مارتن لوسن من وزارة الأمن الوطني الأمريكي، وإليزابيث بيرت مساعد قنصل بقسم التأشيرات بالسفارة الأمريكية بالمملكة، والسيد محمد رزق مشرف قسم خدمات المواطنين الأمريكيين والقائم بمهمة الترجمة.

اشتملت هذه الدورة على عدة محاور منها التعرف على الأساليب الحديثة في طرق كشف جرائم التزوير في وثائق السفر وتأشيرات الدخول من خلال استخدام الأجهزة المساعدة في كشف التزوير في تلك الوثائق بالإضافة إلى طرق التحقق من صحتها من خلال أجهزة القراءة الآلية والإلكترونية وتقديم أمثلة متعددة من جوازات سفر وتأشيرات للدخول مزورة لعدة دول.

وتأتي هذه الدورة امتداداً للتعاون البناء والمستمر في مجال كشف التزوير على الوثائق بين السفارة الأمريكية بالرياض ووزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، كما بلغ عدد المشاركين لهذه الدورة (30) مرشحاً من منسوبي إدارات وشعب ووحدات مكافحة التزوير في جوازات المناطق والمنافذ.

وتسعى المديرية العامة للجوازات لإقامة مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير منسوبي القطاع في مجال مكافحة تزوير الوثائق والمستندات الخاصة بالسفر والتأشيرات.

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