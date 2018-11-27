إنقاذ حياة طفلة مستشفى بعرعر ابتلعت «إبرة معدنية»

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تمكّن بفضل الله فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي من إنقاذ حياة طفلة حضرت إلى الطوارئ تشتكي من ابتلاع جسم غريب وبعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تبين وجود إبرة معدنية بالقصبة الهوائية، حيث تم إدخالها العمليات وباستخدام منظار القصبة الهوائية تم استخراج الإبرة ولله الحمد تحت تأثير المخدر العام، كما تم احترازياً متابعة الطفلة لمدة ٢٤ ساعة إلى أن خرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة بفضل من الله.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

الجدير بالذكر أن “صحة الحدود الشمالية” يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصصاً (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.