مواطن يسرق 35 حساباً بنكياً من أجهزة الصراف خلال يومين.. بهذه الطريقة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا

«الغذاء والدواء» تُحذّر من نوع مياه معبأة: تخلصوا منها فورًا

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

مواطن يسرق 35 حساباً بنكياً من أجهزة الصراف خلال يومين.. بهذه الطريقة

مواطن يسرق 35 حساباً بنكياً من أجهزة الصراف خلال يومين.. بهذه الطريقة
0

تواصل- حفر الباطن:

طالبت النيابة العامة بسجن مواطن ثلاث سنوات، بعد اتهامه باتباع أسلوب إجرامي معين؛ لسرقة مبالغ مالية من أرصدة عملاء البنوك المحلية في محافظة حفر الباطن، بحسب “عكاظ”.

وبيّنت النيابة العامة، أن المتهم درج على إحداث خلل في أجهزة الصراف الآلي يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عنها بمجرد إدخال العميل لبطاقته، لتظل البطاقة عالقة بجهاز الصراف، ويعود التيار بعد انصراف العميل، فيحضر المتهم، ويستخدم البطاقة لسحب مبالغ من رصيده البنكي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عدداً من عملاء البنوك تقدموا بشكاوى بشأن تعرض أرصدتهم للسرقة، وبعد الحصول على معلومات منهم تم التحري ومراجعة كاميرات أجهزة الصراف الآلي، والتعرف على حيلة المتهم في السرقة، مبينة أنه أجرى نحو 35 عملية سرقة مشابهة خلال يومين، وتم القبض عليه وبحيازته قرابة 50 بطاقة صراف آلي لعملاء حصل عليها من عدة مواقع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبير تقني يحذر من فيروس Triton.. يهدد الأرواح وليس الأجهزة فقط

خبير تقني يحذر من فيروس Triton.. يهدد الأرواح وليس الأجهزة فقط

صاعقة رعدية تقتل مواطناً في خيبر (فيديو)

صاعقة رعدية تقتل مواطناً في خيبر (فيديو)

«الإسكان» توضح مدى تأثير إيقاف الخدمات على استحقاق المواطن

«الإسكان» توضح مدى تأثير إيقاف الخدمات على استحقاق المواطن

إلزام بنكين بتعويض مواطن تضرر «معنويًّا» من تجميد حسابيه

إلزام بنكين بتعويض مواطن تضرر «معنويًّا» من تجميد حسابيه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>