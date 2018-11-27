مواطن يسرق 35 حساباً بنكياً من أجهزة الصراف خلال يومين.. بهذه الطريقة

تواصل- حفر الباطن:

طالبت النيابة العامة بسجن مواطن ثلاث سنوات، بعد اتهامه باتباع أسلوب إجرامي معين؛ لسرقة مبالغ مالية من أرصدة عملاء البنوك المحلية في محافظة حفر الباطن، بحسب “عكاظ”.

وبيّنت النيابة العامة، أن المتهم درج على إحداث خلل في أجهزة الصراف الآلي يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عنها بمجرد إدخال العميل لبطاقته، لتظل البطاقة عالقة بجهاز الصراف، ويعود التيار بعد انصراف العميل، فيحضر المتهم، ويستخدم البطاقة لسحب مبالغ من رصيده البنكي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن عدداً من عملاء البنوك تقدموا بشكاوى بشأن تعرض أرصدتهم للسرقة، وبعد الحصول على معلومات منهم تم التحري ومراجعة كاميرات أجهزة الصراف الآلي، والتعرف على حيلة المتهم في السرقة، مبينة أنه أجرى نحو 35 عملية سرقة مشابهة خلال يومين، وتم القبض عليه وبحيازته قرابة 50 بطاقة صراف آلي لعملاء حصل عليها من عدة مواقع.