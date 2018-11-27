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«العمل» توقع اتفاقية مع شركة تجزئة كبرى لتوظيف ذوي الإعاقة

«العمل» توقع اتفاقية مع شركة تجزئة كبرى لتوظيف ذوي الإعاقة
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأحد في مقرها بالرياض، اتفاقية تعاون مع شركة الحكير للتجزئة، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في منافذ البيع.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية الدكتورة أسيل العبدالكريم فيما مثلها من الشركة الرئيس التنفيذي الأستاذ فيصل عبدالله الجديعي.

ووفقاً لبيان صادر عن “وزارة العمل”فإن توقيع الاتفاقية يأتي سعياً من الوزارة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لديهم الاستعداد والقدرة للانخراط في سوق العمل وتوظيفهم في منافذ البيع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطويرها لتمكين هذه الفئة الغالية من المشاركة في المجتمع لضمان العيش الكريم لهم ولذويهم، وتُعد هذه الاتفاقية مبادرة من شركة الحكير للتجزئة، حيث وقعت الوزارة هذه الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ تعزيز المسئولية الاجتماعية المشتركة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم مستفيدي الوزارة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني.

وتضمنت بنود الاتفاقية توفير الوزارة قوائم للباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التوظيف المتاحة من قبل شركة الحكير وفقاً لاحتياج وطبيعة العمل لدى الشركة وبما يتناسب ومؤهلاتهم ودرجة الإعاقة.

كما تقدم الشركة البرامج التدريبية الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمنت الاتفاقية عقد الشركة عدداً من اللقاءات الوظيفية من خلال التنسيق مع قنوات التوظيف التابعة للوزارة والمؤسسات الشقيقة.

وثمنت الوزارة لشركة الحكير للتجزئة مبادرتها في دعم هذه الفئة الغالية من الأشخاص ذوي الإعاقة، متمنيةً تطبيق هذه المبادرة على كافة مناطق المملكة بمشاركة ودعم شركات القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.

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