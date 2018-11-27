مكة.. إيقاف إزالة مبنى تاريخي عمره 100 عام

تواصل – مكة المكرمة:

أوضح رئيس مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس، أنه تم إيقاف أعمال إزالة مبنى تراثي في حي الجميزة، واعتباره من المباني التاريخية، حيث يبلغ عمره 100 عام.

وأوضح رئيس مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس، أن ذلك تم بتوجيهات من أمين مكة المكرمة المهندس محمد القويحص، وأكد أن المبنى يمثل الطابع المعماري الحجازي الأصيل، ويختلف عن جميع المباني في المملكة، سواء في الشبابيك والزخارف الخشبية والرواشين والأبواب ذات الزخارف المكية، المأخوذة من الطابع العثماني القديم.

وأوضح الدهاس – وفقاً لمصادر إعلامية -أن الرواشين التاريخية تعتبر أحد الشواهد الحضارية لفن العمارة في الحجاز منذ مئات السنين، وتتميز بلمسات فنية رائعة الجمال، وذات طابع إسلامي مميز.

وأضاف أن المباني التاريخية الحجازية مهددة بالاندثار، وأصبحت قليلة مثل مبنى ابن سليمان في حي جرول ومبنى ابن جلال ومبنى ابن جنيدب في منطقة المعابدة، مطالباً بالمحافظة على المباني التاريخية الحجازية المكية ذات الزخارف العتيقة، التي تعتبر من أهم ما يميز مكة المكرمة وتجعلها تحتفظ بالثقافة الحجازية.