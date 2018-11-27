«فيصل العجمي» طفل عالي الهمة.. تحدى الشلل الدماغي بالعطور

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

بالفيديو.. ماذا وضع قيادي حوثي تحت الطاولة أثناء التفاوض مع المبعوث الأممي؟!

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن.. قرار رسمي من مجلس الوزراء

بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن.. قرار رسمي من مجلس الوزراء

«فيصل العجمي» طفل عالي الهمة.. تحدى الشلل الدماغي بالعطور

«فيصل العجمي» طفل عالي الهمة.. تحدى الشلل الدماغي بالعطور
0

تواصل – متابعات:

في واحدة من أروع القصص الإنسانية، التي تكشف عن المعنى الحقيقي لعلو الهمة، نجح قصة طفل سعودي في قهر إصابته بالشلل الدماغي، عن طريق اهتمامه وانشغاله بتجارته بالعطور، ليكون قاعدة جماهيرية وتجارة رابحة خلال 4 سنوات فقط من بداية عمله به.

القصة بدأها الطفل فيصل العجمي 11 عاماً، قبل 4 أعوام، حيث لم يجعل إعاقته الحركية عقبة في طريقه، ليمارس البيع والتسويق التجاري، من خلال 6 عطور رئيسية على كرسيه المتحرك.

ويقول الطفل فيصل عن مشروعه: “إن شاء الله يكبر مشروعي، وأقتني بيتاً صغيراً باسمي، وأدر منه مصروفي الشهري بشكل جيد، خصوصاً أنني متقن لعملي جيداً، وليس لدي وقت فراغ مثل بقية الأطفال، فأنا أحب أن أستثمر كل ساعة من وقتي بالتعلم والتدريبات واكتشاف كل شيء جديد من حولي”.

ووفقاً لـ”العربية نت” فقد كان فيصل سعيداً جداً حينما انتقل إلى مدارس الدمج، وذكرت والدته أنه “عندما تخرج في جمعية الأطفال المعاقين، لم يشعر بالرهبة أو الخوف من المكان الجديد، لأنه كوَّن علاقات مع أطفال من عمره، وأكبر منه في مدرسته الجديدة، وساعد ذلك في تطوير مواهبه وقدراته بشكل سريع”.

وتروي والدته “صيته العجمي” والتي تعمل أخصائية تربية خاصة، قصته قائلة “فيصل يعاني من الشلل الدماغي، وإعاقة ألزمته البقاء على كرسي متحرك، وأثرت في النطق لديه، لكنها مع أخوته عبدالله، وديمه، ونواف قاموا بمساعدته في كل ما يحتاجه، وقد ألحقته بجمعية الأطفال المعاقين من عمر 5 سنوات، وفي مرحلة التأسيسي أقامت الجمعية برنامج “التاجر الصغير” وطلبت من كل طالب أن يكون له تجارة ويقوم ببيعها على مدة المعرض الـ10 أيام، ولأن فيصل لا يستطيع تحريك يديه، فقد اقترحت عليه أن يقوم بتصنيع عطور مميزة، خاصة أن حاسة الشم لديه قوية، ويستطيع تمييز الروائح والتركيبات العطرية”.

وتابعت: “الجمعية أعطت كل طالب 1000 ريال، حتى يكوّن منها مشروعه، فكان هناك 6 روائح يحبها فيصل، فذهبنا لمحلات العطور واشترينا الزيوت العطرية والكحول لصنع الخلطات التي سيقوم فيصل بإنشاء مشروعه بها، والتي يجب أن تكون البضاعة صناعة يدوية، وبالفعل ساعدناه على التركيبات العطرية، وشارك بها في البرنامج، ووجد إقبالاً جميلاً من الزائرين وأعجبوا بالعطورات، لأول مرة شاهدت الابتسامة والفرحة في وجه ابني فيصل، حينها اكتسب الثقة في نفسه، وربح مادياً ومعنوياً”.

وأضافت: ومن هنا كانت الانطلاقة، فبدأنا نروج لعطور فيصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشارك في المعارض، وكان طموح فيصل في السنوات الأولى أن يشتري لعبة بعد نهاية كل معرض، ولكن بعد ذلك وجد أن هناك إقبالاً على العطور، والطلب بدأ يزداد ويأتيه أجانب ليشتروا منه، فكانت اللغة تعيقه فالتحق بدورات للغة، حتى يستطيع أن يتعامل مع زبائنه من كل الجنسيات”.

ومع توسع تجارة فيصل سجلت بدورات لتركيب العطور، وأخرى للتعامل مع الزبائن، واستفادت الأم مع ابنها فيصل في مسيرة تجارة العطور، فخلال مشوار 4 أعوام، تغيرت نظرة “فيصل” للحياة، وبدأ يشعر بأهمية تجارته، فالثقة بالنفس جعلته لا يخجل من إعاقته، ليتكلم ويرد على الزبائن، وكل من ينظر إليه بشفقه يرد “أنا لستُ مريضاً”، ويشرح له أن إعاقته جسدية وليست عقلية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. أمير حائل يُهدي طفلاً متفوقاً ساعته الخاصة

بالفيديو.. أمير حائل يُهدي طفلاً متفوقاً ساعته الخاصة

«العدل» توضح أسباب الحكم لأم مقيمة مع أهلها بحضانة طفلها

«العدل» توضح أسباب الحكم لأم مقيمة مع أهلها بحضانة طفلها

العثور على الطفل «مسرحي» بعد اختطافه بجازان.. وضبط الجاني

العثور على الطفل «مسرحي» بعد اختطافه بجازان.. وضبط الجاني

شاهد.. هذا ما يحدث عند ترك الأطفال وحدهم على السلم الكهربائي

شاهد.. هذا ما يحدث عند ترك الأطفال وحدهم على السلم الكهربائي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>