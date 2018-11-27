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مع تواصل احتجاجات الأحواز.. قضاء إيران يحذر الشعب

مع تواصل احتجاجات الأحواز.. قضاء إيران يحذر الشعب
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تواصل- وكالات:

حذر صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في إيران، الاثنين، عمالا يحتجون في إيران على مستويات معيشتهم، من محاولة “التسبب بفوضى في البلاد”.

جاء كلام “لاريجاني”، خلال جلسة عمل تزامنت مع إضراب مستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في مصنع سكر كبير في غرب إيران، ومع ازدياد تذمر السكان من ارتفاع الأسعار.

واستمرت مظاهرات عمال شركة الصلب في الأهواز، الاثنين، لليوم السادس عشر على التوالي، وسط انتشارا كثيفا لقوات الأمن الإيرانية وهي تحاصر المحتجين.

وندد المتظاهرون بحجم الفساد والإنفاق العسكري للنظام على الميليشيات في مختلف الدول، وإهمال مطالب العمال والشعب، ورفعوا شعار “الأهواز أصبحت فلسطين.. لماذا أنتم جالسون أيها الناس؟”.

واستمرت مظاهرات عمال مصانع شركة “هفت تبه” لقصب السكر، لليوم الثاني والعشرين على التوالي في مدينة السوس شمال الإقليم، حيث يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح ناشطي العمال المعتقلين منذ أسبوع بسبب تنظيمهم للمظاهرات التي تطالب بدفع الرواتب المتأخرة لمدة 4 أشهر، وإعادة الشركة من القطاع الخاص للقطاع الحكومي، وتسليمها للجنة عمالية مشتركة مع الحكومة.

يذكر أن إقليم الأهواز أصبح خلال الأسابيع الأخيرة مركزاً لثقل الحراك العمالي في إيران، نظراً لأهميته الاقتصادية، حيث يؤمن أكثر من 80% من ثروات وموارد وإيرادات البلاد النفطية وغير النفطية.

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