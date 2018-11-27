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ترامب يجدد هجومة على «CNN».. ويلمّح بتأسيس قناة منافسة

ترامب يجدد هجومة على «CNN».. ويلمّح بتأسيس قناة منافسة
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تواصل – متابعات:

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده وهجومه على قناة “سي إن إن” الأمريكية ملمحا إلى إمكانية تأسيس قناة تلفزيونية جديدة للولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وذكر ترامب عبر حسابه بموقع “تويتر” الاثنين أن قناة “سي إن إن” التلفزيونية قدمت الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة و”خاطئة” على الساحة الدولية.

وقال: “يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة لشبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقًا”، مشيرا إلى أن نسبة متابعة “سي إن إن” في الولايات المتحدة منخفضة، وأنه لا منافسين كثر لها على الساحة الدولية.

ويعتبر منتقدون “ترامب” عدوًا لوسائل الإعلام، منذ دخوله البيت الأبيض، في يناير 2017، وهو كثيرًا ما يهاجم وسائل الإعلام، ويتهمها باستهدافه عبر نشر أخبار زائفة وخاصة قناة “سي إن إن”.

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