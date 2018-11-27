الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

وزير العمل: أنباء جيدة عن الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين قريباً (فيديو)

بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن.. قرار رسمي من مجلس الوزراء

بشرى سارة لغير القادرين على سداد أجرة المسكن.. قرار رسمي من مجلس الوزراء

المياه الوطنية تكشف حقيقة احتساب العداد الإلكتروني للهواء (فيديو)

المياه الوطنية تكشف حقيقة احتساب العداد الإلكتروني للهواء (فيديو)

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف

قرار مرتقب ينهي ملف «المعلمات البديلات».. يشمل الآلاف
0

تواصل- الرياض:

قالت مصادر، إن ملف تثبيت المعلمات البديلات المشمولات بقرار مجلس الوزراء المتضمن تثبيت 3600 بديلة من الجامعيات وما دون المستوى الجامعي اكتمل وصوله من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ويخضع للمراجعة والتدقيق في إدارة شؤون الموظفين بوزارة التعليم، وفقا لـ”عكاظ”.

يشار إلى أن الأمر الملكي الإلحاقي الذي صدر في 29/5/1435 هـ يقضي بإنهاء موضوع المعلمات البديلات على ثلاث دفعات؛ حيث تم تثبيت دفعتين يحملن مؤهلات جامعية، ودفعة دون المستوى الجامعي، بلغ عددهن 21700 بديلة.

وبقيت دفعة واحدة، ثم توقف التثبيت، وشكلت لجنة وزارية لمراجعة قرارات البديلات حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على ضوابط تثبيت الدفعة المتبقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: التحقيق مع 35 طبيباً لكشفهم على مرضى «بلا موعد»

مصادر: التحقيق مع 35 طبيباً لكشفهم على مرضى «بلا موعد»

مصادر تكشف حقيقة عودة الإجازة الأسبوعية «الخميس والجمعة»

مصادر تكشف حقيقة عودة الإجازة الأسبوعية «الخميس والجمعة»

«الشثري»: مصادر ديننا واضحة.. علينا أن نجعلها أصل التلقي

«الشثري»: مصادر ديننا واضحة.. علينا أن نجعلها أصل التلقي

مصادر: محال اتصالات تبيع أجهزة آيفون الجديدة بزيادة 45% عن أسعارها

مصادر: محال اتصالات تبيع أجهزة آيفون الجديدة بزيادة 45% عن أسعارها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء
مقالات

بين الألف والياء

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد
تعلمت من أصحاب الكهف!
مقالات

تعلمت من أصحاب الكهف!

المزيد
ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ
مقالات

ما بين السفر الدنيويّ والأخرويّ

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>