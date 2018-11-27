ميزات خفية في «أبل نوتس» تساعدك على تنظيم عملك

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يتضمن تطبيق تدوين الملاحظات من أبل “Apple Notes” 5 مزايا خفية تساعد المستخدم على تنظيم عمله وزيادة إنتاجيته.

نستعرض فيما يلي بعضاً من تلك المزايا الـ5:

1- إضافة الملاحظات باستخدام المساعد الصوتي سيري:

كل ما عليك فعله لتسجيل ملاحظات سريعة أثناء انشغالك هو التالي:

• النطق بعبارة “هاي سيري دون ملاحظة ــ Hey Siri take a note”

• ثم تحدث بتفاصيل الملاحظة، وبمجرد فتح التطبيق بعد ذلك ستجد ما قلته قد تم حفظه على شكل ملاحظة نصية.

2- إضافة اختصار Notes إلى مركز التحكم على جهازك

لا يتم تضمين زر تطبيق الملاحظات في مركز التحكم على جهاز آي فون بشكل افتراضي، لذلك ستحتاج إلى إضافته أولاً من خلال الإعدادات.

• انتقل إلى الإعدادات Settings

• اضغط على مركز التحكم Control Center

• اضغط على خيار تخصيص عناصر التحكم Customize Controls

• مرّر لأسفل في قسم المزيد من عناصر التحكم More Controls section حتى تصل إلى خيار Notes واضغط على علامة + الموجودة داخل الدائرة الخضراء بجواره

• بمجرد إضافته إلى الأدوات المضمنة في مركز التحكم، يمكنك الوصول لتطبيق الملاحظات على جهازك أسرع وتدوين ما تريد بسهولة.

3- تأمين وحماية الملاحظات بكلمة سر أو مستشعر البصمة Touch ID أو Face ID

يُمكنك تأمين ملاحظاتك من خلال رمز مرور أو استخدام مستشعر البصمة Touch ID أو Face ID، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق الملاحظات، ثم افتح الملاحظة التي تريد حمايتها

• اضغط على زر مشاركة Share

• حدد على خيار قفل ملاحظة lock a note

• أدخل كلمة مرور لفتح هذه الملاحظة فيما بعد، واحرص على تذكرها جيداً، أو قم بتمكين خاصية Touch ID أو Face ID

4- مشاركة ما تريد من ملاحظات مع من تريد من أصدقائك

كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

• الانتقال إلى تطبيق الملاحظات، ثم بدء تدوين ملاحظة start a note

• اضغط على زر مشاركة الملاحظات من شريط الأدوات

• حدد الأشخاص الذين تريد مشاركة ملاحظاتك معهم

• اختر الطريقة التي تود إرسال الدعوة بها أما عن طريق تطبيق الرسائل أو البريد الإلكتروني، أو مشاركة الرابط عبر أي تطبيق، بمجرد انضمام الشخص الذي تريده سيكون بإمكانه قراءة وتعديل الملاحظات معك.

يمكنك تحرير ملاحظاتك المشتركة بالطريقة التي تقوم بها في أي ملاحظة أخرى في تطبيق الملاحظات، بعد ذلك ستظهر التغييرات على أجهزة كل شخص تتم مشاركة الملاحظة معه، ويمكنك أن تعلم بأي تعديلات قام بها شخص ما من خلال البحث عن علامة الدائرة المظللة باللون الأصفر بجانب الملاحظة في قائمة الملاحظات لديك.

ملاحظة: لا يمكنك مشاركة الملاحظات المحمية بكلمة مرور، وإذا أردت مشاركة ملاحظة محمية بكلمة مرور لابد من ايقاف تأمين هذه الملاحظة أولاً.

5- تنظيم الملاحظات داخل مجلدات Organize Notes in Folders

يمكنك استخدام هذه الميزة باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق الملاحظات على جهازك

• اضغط على زر الرجوع للخلف Back في عرض الملاحظات للوصول إلى طريقة عرض المجلدات Folders view

• اضغط على خيار إنشاء مجلد جديد New Folder في أسفل الشاشة، ثم اعطيه عنواناً حسبما تريد

• اضغط على خيار حفظ Save، وسوف يظهر في قائمة المجلدات يمكنك نقل ما تريد من ملاحظات إليه.